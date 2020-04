Les membres du Gouvernement ont tenu ce mercredi 15 avril, le traditionnel conseil des ministres. Le Gouvernement a validé la mise en œuvre de deux projets de décret et a pris plusieurs d’autres décisions. Deux projets de décret notamment celui portant création et approbation des statuts de l’agence pour le développement de l’Entrepreneuriat des jeunes (ADEJ) et un autre portant création et approbation des statuts de l’agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics ont été adopté mercredi 15 avril en conseil des ministres.

La structure type du ministère du travail et de la fonction publique a été revue en ce qui concerne les attributions, l’organisation et le fonctionnement du ministère. Le gouvernement a également modifié le décret portant traitement et régime indemnitaire applicables aux membres de la commission béninoise des droits de l’Homme.

Entre autres décisions, l’autorisation de la mission de conception, de développement du plan d’affaires et d’assistance à la signature d’un accord de gestion du grand complexe hôtelier « All Inclusive » de la zone du PLM Aledjo-El Dorado mais aussi les mesures d’assainissement et de réhabilitation des lacs Ahémé, Nokoué, la lagune de Porto-Novo et leurs chenaux.