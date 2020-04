Les députés de la huitième législature ont procédé ce matin à l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée Nationale au titre de l’année 2020. En raison de la propagation du Coronavirus, la solennité que revêt cette cérémonie n’a pas été respectée. L’ouverture de la session s’est déroulée dans la sobriété avec notamment la présence du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Sévérin Quenum.

La première session ordinaire de l’année 2020 au parlement s’est déroulée le Mardi 07 Avril 2020 en toute sobriété. Du haut de la tribune, le Président de l’Assemblée Nationale a rappelé à l’assistance les raisons de l’absence de certaines personnalités habituées à l’ouverture des sessions au parlement. La pandémie du coronavirus est à l’origine de la prise de ces mesures drastiques, a rappelé aux parlementaires, Louis Vlavonou.

Les députés ont écumé bon nombre de dossiers au cours de la deuxième session ordinaire de l’année 2019 dont entre autres, le renforcement de la mission de contrôle des finances du parlement, les questions orales et écrites adressées au gouvernement dont le fonctionnement des écoles normales, le fonctionnement de la Sonacop, la fusillade enregistrée dans la commune de Dassa-Zoumè par des éleveurs.

En rappelant les nombreux exploits et actions de la 8ème législature, Louis Vlavonou a fait savoir que « la légitimité du parlement n’est plus à démontrer et prend sa place dans le concert des nations ». Des députés béninois ont intégré trois commissions du parlement de la CEDEAO. Notre parlement est une législature féconde, jure le Président de l’Assemblée Nationale. Le parlement s’est doté, dit-il au cours de la session écoulée, des organes de passation des marchés publics.

L’ordre du jour de la nouvelle session…

La première session ordinaire de l’année 2020, aux dires de Louis Vlavonou ne sera pas du tout repos. Elle sera consacrée à l’examen de plusieurs dossiers. Il s’agira pour les parlementaires d’adopter le rapport d’activités du Président de l’Assemblée Nationale au titre de la deuxième session ordinaire de l’année 2019. Ensuite, une quarantaine de dossiers seront examinés dont la loi organique portant création du conseil économique et social, le projet de loi portant création des offices à caractère social, culturel et scientifique, le statut spécial du personnel des douanes en République du Bénin, le statut spécial du personnel de la police républicaine, la proposition de loi portant hygiène publique en République du Bénin.

Louis Vlavonou a par la suite invité ses collègues députés et l’ensemble du peuple béninois à la prudence, la retenue, la tolérance et à l’esprit pacifique pour des élections communales apaisées. L’organisation des prochaines communales coïncide avec l’an 1 de la 8ème législature. Elle ne commémore pas l’emprise d’une partie de la classe politique sur une autre, rassure le Président de l’Assemblée Nationale. Les députés sont appelés dès mardi 13 Avril prochain pour une plénière au palais des gouverneurs.