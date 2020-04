Voilà plusieurs semaines maintenant que le monde mène une lutte acharnée contre la pandémie du Coronavirus. La maladie fait des ravages et tous les continents sont frappés de plein fouet par l’ampleur de la pandémie. La moitié de la population mondiale est actuellement en confinement et cela risque de durer encore quelque temps car nul ne sait quand est-ce que le Covid-19 sera circonscrit. Dans cette lutte contre la pandémie du siècle, l’ensemble du personnel soignant et les diverses personnes qui travaillent pour assurer la résilience de la population sont en première ligne de cette lutte contre le Coronavirus.

Dans de nombreuses villes du monde, le confinement a complètement paralysé l’activité économique. Cependant il y a certains secteurs clés qui sont cruciaux à la survie et au bien-être des populations comme le ravitaillement en nourriture et le vidange des poubelles. Ces personnes, à l’instar du personnel soignant livrent un travail quotidien héroïque dans ce contexte de crise sanitaire majeure. Ce mercredi 15 Avril, sur son compte Instagram, la superstar de la chanson internationale, la québécoise Céline Dion a remercié à travers une vidéo l’ensemble du personnel médical et toutes les personnes qui continuent de travailler pour que la société continue de vivre.

“Merci énormément pour le travail héroïque que vous faites (…)”

Dans la vidéo, la diva de 52 ans adresse ses encouragements à toutes les personnes qui travaillent durant cette période compliquée de crise sanitaire. ” La plupart d’entre nous suivons la consigne de rester à la maison. Mais il y a beaucoup de héros dehors qui vont travailler tous les jours en risquant et en sacrifiant leur vie pour nous (…) ils vont quand même au travail pour nous sauver. Nous ne vous remercierons jamais assez. Nous saluons votre courage et nous prions pour vous. Merci énormément pour le travail héroïque que vous faites pour notre monde. Nous vous en serons éternellement reconnaissants” a déclaré Céline Dion dans son message vidéo. La superstar a rappelé que tout le monde doit respecter les mesures de gestes barrières et que c’est ainsi que nous arriverons tous à vaincre le Coronavirus.