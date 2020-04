Le directeur de la communication de la présidence, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin et son collègue de l’économie et des finances, Romuald Wadagni étaient tous dimanche 26 avril 2020, les invités de l’émission interactive « Gestion de la riposte à la covid-19 au Bénin » de la télévision nationale. Entre autres sujets abordés l’utilisation de la chloroquine, le point de la situation du Covid-19 au Bénin et les dons et mesures prises. La surprise fut l’intervention du chef de l’Etat sur l’utilisation de la chloroquine.

Patrice Talon apporte du grain au moulin de son ministre de la santé. Sur l’émission spéciale consacrée à l’évolution de la pandémie du coronavirus au Bénin, le chef de l’Etat a réagit suite à une préoccupation d’une téléspectatrice. « Je suis comme tout le monde avec beaucoup d’intérêt. Ceux qui sont sur le plateau sont qualifiés pour le faire comme il faut. J’ai noté tout à l’heure une dame qui a demandé si la Chloroquine peut être utilisée pour prévenir le Coronavirus. La réponse du Ministre, je ne sais si elle a donné satisfaction à la dame, mais j’ai noté que le Ministre a utilisé des thèmes un peu trop techniques. Il a parlé de la Chimio prophylaxie et je ne sais pas si ce n’est pas un peu exotérique pour la dame », fait savoir le Président de la République.

La Chloroquine fait partie de notre stratégie de prise en charge, dit-il. « Nous avons décidé d’aller un peu plus loin dans le traitement des personnes malades en prenant en charge les personnes qui sont exposées c’est à dire les soignants, les personnes qui ont été en contact direct avec les malades et qui sont donc des potentiels malades. En parlant de Chimio prophylaxie, c’est pour dire que les personnes qui ont été en contact avec des malades ou les personnes qui sont exposées qui sont donc des potentielles personnes contaminées ou des personnes qui pourraient être contaminées, nous faisons un traitement par anticipation. C’est cela ce qui veut dire la Chimio prophylaxie », martèle Patrice Talon.

Il a par ailleurs ajouté que « c’est quand même un peu différent de la prévention. C’est le chemin entre la prévention et le traitement précoce parce qu’on estime que ces personnes sont potentiellement contaminées». «Dans le cadre du Coronavirus si chacun a pris les précautions qu’il faut pour ne pas être contaminé, il n’est pas indiqué qu’on prenne de la Chloroquine même si nous avons l’assurance que la Chloroquine nous aide à traiter le Coronavirus parce qu’après tout un médicament, c’est du poison », a dit le chef de l’Etat.