Jacques Ayadji, le président du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) avait longtemps refusé de se rallier à l’un des deux blocs fidèles au chef de l’Etat Patrice Talon. Il ne ratait d’ailleurs aucune occasion pour dénoncer les attaques dont son parti faisait l’objet de la part de ces deux frères siamois unis par la politique de Rupture. Mais apparemment les choses ont changé depuis que la candidature du Moele Bénin aux communales a été retoquée par la Commission électorale nationale autonome (Céna). On constate en effet un rapprochement entre le parti du Directeur général des infrastructures (Dgi) et l’Union progressiste.

Dans une déclaration conjointe des deux partis, publiée dans les médias, on apprend que Moele-Bénin a décidé de “soutenir les candidats de l’Union Progressiste aux élections communales du 17 mai prochain“. Cela ne pouvait que contenter cette formation politique dirigée par Bruno Amoussou. Pour l’union progressiste, “cette décision de haute portée” est comme “une contribution importante à la promotion, à la primauté et au triomphe des combats d’idées et de propositions dans la conduite de activités politiques”. Les deux partis vont donc mutualiser leurs efforts pour une “victoire massive” de l’UP au soir du 17 mai 2020.

Il ne s’agit pas d’une adhésion du Moele- Bénin à l’Union progressiste

Pour mieux organiser cette collaboration un comité paritaire sera mis en place. Il aura à pondre une feuille de route On attend également de lui qu’il précise « les mécanismes d’action commune des militants dans les circonscriptions électorales que sont les arrondissements ». Il est important de noter que les deux partis gardent leur autonomie existentielle et organisationnelle. Il ne s’agit donc pas d’une adhésion du Moele- Bénin à l’Union progressiste.

La déclaration conjointe date du dimanche 19 avril 2020. Il est signé par le président du Moele-Bénin Jacques Ayadji et le président de l’Union Progressiste Bruno Amoussou. Rappelons que la campagne électorale pour les communes démarre le 1er mai prochain. Elle se passera exclusivement dans les médias à cause de la crise sanitaire que traverse actuellement le Bénin.