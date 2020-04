Sauf retournement de dernière minute, les élections communales auront bel et bien lieu le 17 mai prochain. La Commission électorale nationale autonome (Céna) a sorti récemment le programme du déroulement de ce scrutin. On retient du chronogramme que ce mardi 28 avril 2020 il y a eu remise du spécimen du bulletin unique aux différents partis politiques en lice. Demain jeudi 30 avril, il y aura l’allocution du lancement officiel de la campagne électorale. A partir de demain jusqu’au samedi 02 mai, il sera procédé à la délivrance du formulaire de vote par procuration.

La campagne elle-même commence le 1ier mai 2020 avec la remise des lettres de mission aux PFC et CA (agents électoraux). Les coordonnateurs d’arrondissement vont prendre départ le 02 mai 2020. S’en suivra une formation des PFC, CA et ACA du 04 au 6 mai 2020. Il y aura ensuite la formation des Membres de Bureaux de Vote du 11 au 14 mai. Déjà dès le 11 mai, le déploiement du matériel électoral va commencer. Il s’achèvera le 15 mai date de fin de la campagne électorale.

Les résultats définitifs pour le 24 mai

Le lendemain, il y aura l’allocution officielle du lancement du scrutin. Le scrutin aura lieu le 17 mai. Entre ce jour et 19 mai, la Céna recevra les cantines contenant les résultats du vote. Du 18 au 20 mai, ces cantines seront transmises à la Cour suprême et si tout va bien, le 24 mai, on assistera à la proclamation et la publication des résultats définitifs des élections. Signalons que ces élections communales vont probablement se tenir dans un contexte de crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus.

Le pays est en effet touché par cette terrible pandémie qui a déjà fait un mort sur les 64 cas confirmés qu’il compte actuellement. Selon les sources sanitaires officielles 33 d’entre eux ont déjà recouvré la santé. Actuellement une quinzaine de communes du Sud Bénin est isolée du reste du pays par un cordon sanitaire.