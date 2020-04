C’est en pleine période de confinement en Italie, dû au coronavirus (covid-19), que l’épouse du footballeur international Leonardo Bonucci, Martina Maccari a créé une polémique sur la toile. En effet, la femme du joueur a posté sur Instagram un cliché de sa famille réunie pour fêter l’anniversaire d’un de ses enfants, en compagnie des grands parents de l’heureux du jour. La photo a provoqué une vague de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, dénonçant le non-respect des mesures de confinement par les membres de la famille de Leonardo Bonucci. Martina Maccari a répondu à ses critiques en faisant savoir que cet évènement avait été fait dans le respect des gestes barrières recommandés contre le covid-19.

Sa famille se fait livrer les courses

« Mes parents sont passés par un escalier intérieur pour venir vers moi, a-t-elle écrit. Ils sont confinés comme moi depuis le 7 mars, vous faites une polémique inutile » a-t-elle laissé voir. Elle a par la suite posté d’autres messages, pour fustiger cette polémique. L’épouse de Leonardo Bonucci a par ailleurs fait savoir qu’elle est sortie de sa maison, il y a deux jours, depuis le 7 mars dernier. A l’en croire, sa famille se fait livrer les courses, tout en soulignant avoir fait appel à un service de livraison pour le gâteau de son enfant. Nous « lui avons offert un dessin encadré avec un vieux cadre que nous avions à la maison. (…) Shopping à la maison, pharmacie à la maison » a-t-elle ajouté.

Une controverse stérile selon Martina Maccari

Elle a déploré le fait qu’on la critique sur plusieurs points à savoir sa maison et son mari. Cependant elle dit ne pas accepter les critiques sur la responsabilité et le sens civil. Elle n’a pas manqué de rappeler que sa famille a fait un don et continue à travailler pour faire face à la crise sanitaire actuelle dans le pays. Selon Martina Maccari, les gens font une controverse stérile. « Si vous êtes en colère contre le monde, je vous comprends, mais la vie ne résoudra pas tant de controverses inutiles » a-t-elle conclu.