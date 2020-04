Avec l’Italie et la France, le Royaume-Uni est le troisième pays européen le plus impacté par la pandémie du Coronavirus. On y dénombre plus de 20000 morts et les chiffres risquent d’augmenter dans les jours à venir. Depuis le 23 mars dernier, un confinement strict est appliqué à l’ensemble de la population anglaise avec pour objectif d’enrayer la propagation du Coronavirus. De nombreux grands événements sportifs ont purement et simplement été annulés ou suspendus en attendant que la pandémie soit maîtrisée.

C’est ainsi que depuis plusieurs semaines maintenant, le championnat anglais de Premier League est à l’arrêt total. Pour le moment, aucune date n’a été fixée pour une reprise éventuelle du championnat anglais. Les différents clubs ont demandé à leurs champions de respecter à la lettre les mesures de confinement afin d’éviter la propagation du Covid-19. Cependant, Moïse Keane, le jeune joueur italien du club d’Everton a fait une entorse aux règles de confinement en organisant une fête à son domicile privé. D’après les informations des médias anglais, Moïse Keane a publié lui-même sur un compte Snapchat privé des vidéos où l’on peut voir des jeunes gens (hommes et femmes) qui s’éclatent tout simplement.

Un comportement irresponsable en ces temps de crise sanitaire

Le joueur a accompagné ses vidéos avec la mention “quarantine clean” (confinement propre). Il faut dire que les publications de Moïse Keane n’ont pas du tout plu à son club d’Everton qui s’est indigné du comportement de son joueur en cette période délicate. “Everton est consterné d’apprendre qu’un joueur de l’équipe première a ignoré les directives du gouvernement et la politique du club concernant la crise du coronavirus. Le club a fermement exprimé sa déception au joueur et a clairement fait savoir que de telles actions sont totalement inacceptables” a livré la direction du club dans un communiqué. Moïse Keane risque une sanction disciplinaire et financière de la part de son club.