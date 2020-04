Dès ce mardi 28 avril 2020, la police Républicaine passe à la répression pour non port de masques de protection. C’est un communiqué du patron de la police républicaine qui porte l’information au public. A partir donc ce matin à 6 heures, tout contrevenant à cette mesure gouvernementale sera réprimé quel que soit son moyen de locomotion. Les forces de défense et de sécurité sont déjà instruites pour mener l’opération sur toute l’étendue du territoire national.

Rappelons que le port obligatoire de masques de protection était en vigueur uniquement dans l’espace du cordon sanitaire qui regroupe une quinzaine de communes du sud-Bénin. Le gouvernement a décidé d’isoler cette partie du reste du Bénin parce qu’elle est selon lui, une zone à risque. L’objectif était donc d’éviter que le virus ne se propage sur tout le territoire national. Les populations de ce cordon sanitaire étaient non seulement invitées à porter des masques mais aussi à respecter les mesures de distanciation sociale d’un mètre.

Le souhait de la plupart des béninois

Dans un récent communiqué, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a décidé de maintenir le cordon sanitaire en place jusqu’au 10 mai prochain. Le souhait de la plupart des béninois c’est que ce cordon saute à cette nouvelle date butoir. Il y a en effet de fortes chances pour que leur souhait soit exhaussé si on ajoute foi aux récentes déclarations des ministres de la santé et de l’économie sur le plateau de la télévision nationale.

Benjamin Hounkpatin et Romuald Wadagni ont laissé entendre que la vie allait reprendre son cours normal après le 10 mai prochain. Rappelons que ce cordon sanitaire a mis en chômage technique les conducteurs de bus. Sa levée sera certainement bien accueillie dans leur rang. Actuellement, le Bénin compte 54 cas confirmés de coronavirus selon les sources officielles. 33 ont recouvré la santé et le reste est sous traitement sauf celle qui est morte il y a quelques semaines.