Le 16 mars 2020, le Bénin détectait son premier cas de Covid-19. Depuis, il s’est lancé dans une lutte implacable contre ce terrible virus. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le pays n’est pas seul sur la ligne front. Il est accompagné financièrement par des personnes physiques et morales. Selon les informations publiées par le gouvernement sur son site dédié au coronavirus, il a déjà encaissé à la date d’hier dimanche 19 avril, 1 milliard 412 millions 606 mille francs Cfa. Du 02 au 07 avril, le pays dit avoir bénéficié d’un don en numéraire de 256 millions 766 mille francs CFA.

Ces chiffres vont connaître une hausse vertigineuse dans la période allant du 07 au 16 avril. En effet, dans ce laps de temps, le gouvernement a encaissé 1 milliard 155 millions 840 mille francs Cfa. Ce point ne prend pas en compte les dons reçus des Etats, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale. Rappelons que les dons financiers ont été adressés au Ministère de l’Economie et des Finances, et libellés par chèques au nom du trésor public ou virés sur le compte n°BJ6600100100000104337563-COVID19-COTONOU.

27 avril 2020, date butoir pour la levée du cordon sanitaire

Les dons en équipements et intrants médicaux sont adressés au Ministre de la Santé, au contact téléphonique 51486600 ou à l’adresse électronique covid19@gouv.bj. Au Bénin, le nombre de personnes testées positives au Covid-19 est passé de 26 à 35 depuis quelques jours. Le pays connaît donc un accroissement du nombre de contaminés. Depuis que la pandémie s’est déclarée, les autorités ont pris une batterie de mesures.

Il s’agit notamment de l’installation d’un cordon sanitaire autour de plusieurs communes et le port de masques obligatoire dans ce périmètre. L’efficacité de ces mesures sera normalement évaluée le 27 avril prochain, date butoir pour la levée du cordon sanitaire. Mais il est possible que gouvernement maintienne le dispositif. Tout dépendra de l’évolution de la situation.