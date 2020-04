La propagation du coronavirus (covid-19) continue dans le monde, avec un bilan qui s’alourdit au fil du temps. Le virus a actuellement fait plus de 75 000 morts et infecté plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Et pendant que cette pandémie se poursuit, de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Pour lutter contre ces messages mensongers, l’application mobile Whatsapp a décidé hier mardi 7 avril 2020 de limiter le transfert des messages viraux. L’entreprise propriété de Facebook a donc décidé de restreindre à une seule personne le transfert des messages considérés comme viraux. Cette décision de Whatsapp vise à lutter contre la propagation de fausses informations, en pleine pandémie de covid-19.

Une pandémie accompagnée d’une « infodémie »

L’information a été donnée dans un communiqué. « Nous pensons qu’il est important de ralentir la diffusion de ces messages pour que WhatsApp reste un lieu de conversation personnelle » a indiqué Whatsapp. La firme justifie sa décision en faisant savoir qu’elle a constaté une « augmentation significative » du nombre de transfert de messages depuis la crise du coronavirus. Notons que selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), la pandémie du covid-19 est accompagnée d’une « infodémie », traduisant la diffusion de fausses informations à grande échelle sur la toile. Cette situation a amené les autorités à demander aux réseaux sociaux de faire plus d’efforts dans la lutte contre ce phénomène.

Des Africains qui serviront de cobayes

Rappelons que des informations largement diffusées sur les réseaux sociaux, laissent entendre que des Africains serviront de cobayes pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus. Cependant, ces informations sont fausses, puisqu’il n’y a pas encore de vaccin contre le covid-19. Et même si des essais cliniques sont en cours, aucun de ces derniers ne se déroulent en Afrique. Parmi ces fausses informations, figure une vidéo publiée sur YouTube, dans laquelle une femme indiquait qu’« il existe maintenant un vaccin pour vacciner TOUS les Africains, mais aucun pour les pays occidentaux, alors je supplie mes frères et sœurs africains de ne pas prendre ce vaccin ».