C’est un secret de polichinelle. Le Bénin a ouvert un compte bancaire pour recueillir les dons financiers dans le cadre de sa lutte contre la Covid-19. Selon le récent point fait par le gouvernement et publié sur son site officiel ce samedi 25 avril, le pays a déjà encaissé plus d’1, 6 milliards de FCFA à la date du jeudi 23 avril. Les donateurs sont des personnes physiques et morales. Outre l’espèce sonnante et trébuchante, le gouvernement a également reçu des milliers de matériels et équipements médicaux.

Ces dons en nature sont adressés au Ministère de la santé au contact téléphonique 51486600 ou à l’adresse électronique covid19@gouv.bj. Quant aux dons en espèces , ils sont adressés au Ministère de l’Economie et des Finances, et libellés par chèques au nom du trésor public ou virés sur le compte n°BJ6600100100000104337563-COVID19-COTONOU. Le gouvernement a exprimé sa gratitude envers tous les généreux donateurs qui se sont volontairement manifestés pour soutenir l’action publique engagée dans l’intérêt supérieur du peuple béninois.

Le 19 avril, la cagnotte était de 1 milliard 412 millions 606 mille

Il a par ailleurs invité les uns et les autres à s’impliquer encore plus dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Il faut dire que les dons financiers faits au Bénin connaissent une hausse. Le dimanche 19 avril par exemple, la cagnotte était de 1 milliard 412 millions 606 mille francs Cfa. Du 02 au 07 avril, l’argent viré sur le compte bancaire était de 256 millions 766 mille francs CFA.

Le pays ne souffre donc pas d’une absence de générosité, lui qui compte 54 cas confirmés de coronavirus sur son sol. Selon les sources officielles, 27 sont guéris et un mort est à déplorer. Le pays a pris une batterie de mesures pour contrer la propagation du mal. Il s’agit notamment de la fermeture des églises, mosquées et autres lieux de culte et l’installation d’un cordon sanitaire qui isole une quinzaine de communes du sud, du reste du pays.