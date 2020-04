Dans un post sur sa page Facebook hier dimanche 26 avril 2020, le professeur Philippe Noudjênoumè a donné sa lecture de la situation de crise sanitaire que traverse le monde entier avec le coronavirus. Le fruit des réflexions du professeur Philippe Noudjênoumè sur la situation sanitaire qui prévaut dans le monde actuellement se résume en un mot: «basculement ». Pour le professeur, c’est le mot qui «peut exprimer ce qui se passe dans le monde avec la crise de COVID.19 ». Et il estime que «la nouvelle assumée, de la découverte du produit anti- coronavirus par Madagascar et par la voix de son Président n’en est qu’une illustration ».

L’homme croit savoir qu’il s’agit «d’un basculement multidimensionnel ». D’abord, il parle d’un basculement idéologico-moral. Car, pour la première fois dans l’histoire des cinq derniers siècles de l’humanité, «la solution à un problème posé à l’humanité provient d’un pays africain ». Il en déduit que «l’Africain peut participer au même titre que les autres hommes aux solutions de plus en plus approchées aux équations de l’existence ». Mieux, le continent africain étant le concentré de tous les maux de l’humanité, le professeur pense qu’il est probable que les solutions à ces problèmes proviennent de l’Afrique. Il s’agit là «d’un basculement de paradigme ».

Basculement de libération de l’intelligence et d’esprit de créativité

Selon Philippe Noudjênoumè, l’Africain peut se regarder «non plus comme un objet de curiosité, d’étude et de traitement des autres, mais comme sujet récupérant sa place perdue dans l’Histoire et qui fait dire à certains que “l’Afrique n’est pas assez entrée dans l’Histoire” ». Il parle dans ce cas d’un basculement de libération de l’intelligence et d’esprit de créativité. Il est aussi question de basculement que «constitue la Confiance en soi, en les valeurs spirituelles, culturelles, linguistiques, transformationnelles, pharmacologiques etc. de l’Africain noir ».

L’homme évoque aussi un basculement annonciateur de l’appropriation très prochaine par l’Africain de la science au dernier cri et de l’érection du Continent au rang des grandes puissances industrielles et économiques de la planète. Pour le professeur, il s’agit de l’émergence du Patriotisme africain. Alors, au nom de la Convention patriotique des forces de gauche (CPFG), il salue la découverte assumée du produit anti-COVIS.19 par le gouvernement malgache en dépit des pressions qu’il imagine «fortes de la ” Big- Pharma” avec leur instrument notamment l’OMS ». Le professeur Philippe Noudjênoumè croit que «l’heure de l’Afrique a sonné envers et contre tous les génocidaires ouverts ou camouflés de la planète ».