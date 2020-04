La crise sanitaire qui secoue actuellement le monde met à mal la solidarité internationale. Le Covid-19 a ébranlé toute notre architecture sociale, économique et même politique. Toutes les nations du monde sont engagées dans une lutte sans relâche afin de stopper la propagation du Coronavirus. Dans cette lutte, l’ensemble du personnel soignant est en première ligne pour faire face à la pandémie qui cause des ravages partout sur la planète. Ainsi, depuis plusieurs jours maintenant, des équipements de protection tels que les masques chirurgicaux et les combinaisons de protection sont en rupture de stock.

Dans les pays durement frappés par le Covid-19 comme l’Italie, la France, l’Espagne et les États-Unis c’est tout simplement la course aux équipements de protection. Ces différents États ont mobilisé d’importantes ressources financières afin d’acquérir ces différents équipements. Comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, le marché noir se frotte les mains car ce matériel de protection y est vendu à prix d’or.

Le Covid-19 fait des heureux

Plutôt dans la semaine, le FBI américain a procédé à l’arrestation d’un homme résidant à New York qui s’est spécialisé dans la contrebande de masques de protection. Le FBI a saisi dans la résidence de l’homme 192000 masques qui étaient destinés à ravitailler le marché noir, ces équipements proviendraient en grande partie de l’Ontario au Canada ou du Québec.

Le matériel saisi par le FBI ne va pas retourner au Canada, il sera redistribué aux différentes structures sanitaires américaines qui ont besoin en urgence de ces masques de protection. L’homme en question s’appelle Baruch Feldheim, âgé d’une quarantaine d’années, il encourt une très lourde peine de prison assortie d’une amende de 350 000 $