Candidat à la Fédération ivoirienne de football (FIF), l’ancien capitaine des Éléphants de la Côte d’Ivoire Didier Drogba a reçu le soutien de Joseph-Antoine Bell ancien portier des Lions indomptables du Cameroun. Actuellement chroniqueur à Radio France Internationale, l’ancien gardien de but a salué la candidature de Drogba en affirmant que les dirigeants du football africain n’aiment pas que les anciennes gloires du football qui ont de la personnalité prennent la tête des fédérations nationales de football.

S’il soutient la candidature de l’ancien joueur de Chelsea, c’est que selon lui, ce dernier aime sa nation et voudrait contribuer au développement de son football. « La candidature de Drogba est légitime. C’est quelqu’un qui a rendu des services au football de son pays. Il a voyagé et a vu ce qui se passe ailleurs. Il aime son pays et la logique veut qu’il veuille le servir, » a affirmé Joseph-Antoine Bell.

Drogba est soutenu par plusieurs personnes

Cette semaine, le président de Sewe Sport, Eugène Diomandé a annoncé son retrait de la course à la présidence de la FIF afin de s’aligner derrière le meilleur buteur de l’histoire du football ivoirien. En Côte d’Ivoire en effet, presque tous les anciens joueurs sont pour la candidature de Didier Drogba au poste de présidence à la Fédération Ivoirienne de Football. Il a reçu le soutien des joueurs tel que Gervinho, Bonaventure Kalou, ainsi que celui d’Emerse Faé. Pour rappel, l’international camerounais tout comme son homologue ivoirien a déjà tenté deux fois sa chance à la présidence de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).