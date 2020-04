Les activités sportives ont depuis peu connu un arrêt en raison de la crise sanitaire, liée au coronavirus, qui secoue le monde. Conséquence, les différents championnats ne se poursuivent plus. En Europe l’UEFA appelle les autorités sportives à tout mettre en œuvre pour finir leurs Championnats respectifs, une fois la pandémie du coronavirus terminée, sous peine de voir leurs clubs interdits de participer aux prochaines compétitions. C’était hier jeudi, à travers une lettre adressée aux ligues nationales européennes. Une mise en garde qui intervient au lendemain de l’annonce de l’annulation du championnat Belge.

« Toute décision d’abandonner les compétitions nationales est (…) prématurée et non justifiée »

Alors que la Belgique avait envisagé l’interruption de sa ligue, cette lettre de l’UEFA vient préciser les choses en ce qui concerne la suite des activités sportives dans les différentes ligues européennes. Dans la lettre, le patron de l’UEFA, Aleksander Ceferin exige que les différents championnats entamés puissent aller à terme. À en croire ses propos toute interruption de championnats est « prématurée ».

« Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir, en respectant des conditions qui seront dictées par les autorités publiques, et pensons que toute décision d’abandonner les compétitions nationales est, à ce stade, prématurée et non justifiée » a estimé Ceferin dans son courrier aux différentes ligues. Tout en reconnaissant que le nouveau coronavirus en est pour quelque chose dans l’arrêt des activités, il écrit qu’il «…est primordial que même un événement perturbateur comme cette épidémie n’empêche pas que nos compétitions se déroulent sur le terrain, conformément à leurs règles… ».

Mettant la pression sur les autorités sportives de boucler leurs saisons en cours, il prévient que des clubs pourront être écartés des prochains championnats. « L’UEFA se réserve le droit de ne pas admettre des clubs à participer aux compétitions de l’UEFA en 2020-2021, conformément aux règlements applicables. » a-t-il indiqué, avant d’ajouter que l’UEFA reconnaît à quel point les différentes ligues partagent « les valeurs fondamentales » du sport et soutiennent sa mission « de protéger l’intégrité de ses compétitions. ». Signalons que la lettre est signée du président de la Confédération européenne Aleksander Ceferin, du patron de l’Association Européenne des Clubs (AEC), Andrea Agnelli, ainsi que de celui des Ligues européennes (EL), Lars-Christer Olsson.