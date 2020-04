Ce lundi à Colombes, une commune dans la banlieue nord-ouest de Paris, en région Île-de-France ; des agents de la police motorisée se faisaient percuter par un individu en voiture. Une action qui n’aurait rien de l’accident, puisque selon les premiers résultats d’enquête, l’individu en voiture se serait sciemment jeté sur les agents de police avec l’intention manifeste de leur porter préjudice. Les policiers toujours en vie avaient dû être évacués sur l’hôpital le plus proche pour des blessures sérieuses et l’assaillant interpellé.

Castaner leur apporte son soutien

Hier dans la soirée le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, ministre de tutelle, avait via twitter, tenu à dire son soutien aux agents de police hospitalisés à la suite de l’attaque. Mais surtout, le ministre avait promis au sujet de l’assaillant que « L’enquête qui débute fera toute la lumière sur ses motivations ». Des motivations qui selon la presse locale demeurent encore floues même pour les enquêteurs ; surtout que l’interpellé n’ « avait pas d’antécédents judiciaires » et n’était pas fiché par les services de lutte contre le terrorisme en France. Pourtant son acte avait tous les aspects d’une attaque terroriste ciblée, volontaire et préparée.

Mes pensées accompagnent nos deux policiers blessés, alors qu'ils étaient engagés pour nous protéger.

Hommage au sang froid des policiers municipaux qui leur ont porté secours et ont interpellé le mis en cause.

Selon les premiers résultats d’enquête, l’automobiliste avait en son véhicule une « lettre expliquant son geste » et aurait révélé au cours de son interrogatoire que son geste serait lié « à la situation en Palestine ». Des éléments singuliers qui pourraient motiver le Parquet National Antiterroriste(PNA) à se saisir de l’affaire. En attendant le préfet de la Police de Paris, Didier Lallement avait lui aussi à travers un post, déclaré suivre de près les évolutions de l’état de santé de ses éléments blessés de la DOPC, Direction de l’ordre public et de la circulation. L’incident de ce lundi intervenait alors que le pays était toujours en confinement à cause de la pandémie, avec à cette date-là, 28 055 hospitalisations en cours, et 4 608 personnes en réanimation.