La crise sanitaire aurait-elle eu raison de la relation entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ? En effet, selon certaines informations, il semblerait que l’amitié apparente entre les deux hommes soit désormais en balance. La raison elle, serait très simple puisque, Emmanuel Macron, l’actuel pensionnaire de l’Élysée, continuerait à sonder son prédécesseur, sans toutefois écouter ses conseils.

Actuellement confiné au Cap Nègre, Nicolas Sarkozy, bien qu’en retrait de la vie politique, continue de s’intéresser aux affaires courantes. À ce titre, celui-ci n’hésite pas à discuter avec Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement français, mais aussi avec Emmanuel Macron qui n’a jamais cessé de le sonder et lui demander des conseils. Toutefois, cette apparente amitié entre les deux hommes ne serait que de la fumée.

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, des frictions ?

Un politique français, qui a préféré garder l’anonymat, a ainsi affirmé que la trahison d’Emmanuel Macron à François Hollande continue d’avoir un impact important sur la politique française. En effet, Nicolas Sarkozy pourrait éprouver quelques difficultés à faire pleinement confiance à celui qui a pris sa suite. Autre problème, Emmanuel Macron ne ferait pas attention à ce que Nicolas Sarkozy lui conseille de faire. “Il a le sentiment que l’autre fait tout l’inverse de ce qu’il lui conseille lorsqu’il l’a au téléphone”, affirme notamment la source proche du dossier à L’Express.

Une crise aux multiples conséquences

Une preuve de plus que, malgré les apparentes amitiés, la crise actuelle pourrait avoir bien des conséquences. D’un point de vue politique déjà, avec un possible remaniement dès la fin du confinement, d’un point de vue économique, puisque la France est entrée en récession et enfin, d’un point de vue sanitaire, puisqu’à ce jour, 24.000 personnes sont décédées des suites de la maladie.