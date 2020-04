Ce mercredi, le minaret de la Grande Mosquée de Lyon en France, avait été recouvert de messages visuels appelant réclamant que ne résonne plus l’appel à la prière « en Europe ! ». Un acte revendiqué par le mouvement d’extrême droite, ‘’Génération Identitaire’’. Un acte islamophobe qui n’était pas fortuit alors la communauté musulmane débute ce vendredi, le jeûne musulman du Ramadan, quatrième pilier de l’Islam ; et ce en pleine période de confinement.

Une attaque ciblée

Sur le minaret de la Grande Mosquée de Lyon, l’on pouvait y voir dans la nuit du Mercredi 22 avril des messages visuels stipulant : « Lyon, Strasbourg, Marseille, Allemagne, Espagne. Stop ! Le chant du Muezzin ne résonnera pas en Europe ». Un message tout de suite revendiqué par Génération Identitaire sur son compte twitter. Cet énième acte ‘’antimusulman’’ de ce mouvement nationaliste sonnait comme une injonction à la communauté musulmane française de ne pas, alors qu’elle s’apprêtait à débuter le mois « sacré du ramadan », faire entendre à travers le pays ses ‘’Adhans’’ ou appels à la prière. Pourtant pour la plupart des musulmans, l’adhan serait « une sunna impérative à exécuter dans chaque mosquée », le vendredi et à chacun des cinq moments de la journée prévus pour la prière.

Mais actualité du coronavirus étant et confinement obligeant, la communauté musulmane française n’avait plus depuis le mois de mars fait entendre aucuns appels à la prière, selon Kamel Kabtane le recteur de la grande mosquée de Lyon. Le dernier appel ayant été fait le 25 mars en solidarité avec d’autres confessions religieuses en soutien au personnel soignant en première ligne dans la bataille contre la pandémie. Ce dernier acte islamophobe était donc gratuit et inquiétant aux dire de Kabtane, qui l’assimilait à « une prouesse digne des temps anciens, (…) une forme de terrorisme intellectuel ». Selon le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), ce serait près de 676 incidents islamophobes qui avaient été documentés en 2018 contre 446 en 2017 soit une augmentation de 52%.