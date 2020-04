Les USA, en plus d’être frappés de plein fouet par le covid-19, avec le nombre de décès le grand enregistré depuis le début de la pandémie ; avaient également été frappés économiquement. La crise sanitaire mondiale avait contraint près de 250 000 magasins américains à fermer en sus des nombreuses autres structures de délivrance de services de proximité. Forçant ainsi, la grande majorité des américains à se ruer sur la seule alternative qui se présentait à eux pour l’acquisition de biens de première nécessité en ces périodes de confinement : les achats en ligne. Au grand bonheur d’Amazon et de son patron ; Jeff Bezos.

Des milliards en plus pour Bezos

Le leader américain de l’e-commerce Amazon déjà puissant, avait vu la pandémie du nouveau coronavirus ouvrir la voie à la domination. Avant la pandémie, l’industrie américaine du commerce électronique ne représentait qu’entre 10% et 15% du commerce de détail global ; une part de marché qui avait explosé en ces périodes de crise. Et ce secteur était dominé par Amazon qui détenait à elle seule près de 40 % des parts de marché de ce secteur loin devant son concurrent direct Walmart. La crise ayant créée un environnement propice aux achats à distance, la demande avait explosé et la plateforme d’achat en ligne avait su profiter de la tendance. C’était sans surprise donc que la compagnie avait annoncé, mardi dernier une hausse du cours de son action à 5 %. Du coup, Bezos, patron de la compagnie qui détenait 11% des actions, avait vu sa fortune grossir de 21.1 %, passant de 114 milliards à 138 milliards soit un gain de 24 milliards de dollars depuis le début de la crise.

Une tendance à la hausse qui ne devrait pas s’inverser de sitôt. Car, plus tôt cette semaine, Amazon avait annoncé qu’elle embaucherait 75 000 travailleurs supplémentaires pour répondre à la hausse de la demande. L’entreprise avait déjà pourvu 100 000 postes temporaires et à temps plein en Mars. Un investissement que la plateforme était assurée d’amortir car en plus de l’augmentation de la demande de biens en ligne, les services web que la plateforme offraient avec Amazon Web Services, devraient également connaître une demande plus élevée puisque l’environnement actuel obligeait de plus en plus de personnes à travailler à distance.