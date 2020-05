La bataille pour le fauteuil du prochain président des États-Unis prend forme, en Novembre prochain, Joe Biden affrontera Donald Trump pour tenter de devenir le 46e président des États Unis. L’ancien vice-président de Barack Obama a désormais tout le temps pour préparer sa campagne car son adversaire à l’investiture démocrate Bernie Sanders, a jeté l’éponge il y a quelques mois. Cependant, Joe Biden ne sera pas épargné par certains vieux dossiers qui risquent de jouer en sa défaveur.

L’histoire a montré que la course à la maison blanche est truffée de nombreux obstacles. Joe Biden est annoncé comme un véritable challenger pour Donald Trump,, au cours des derniers mois, l’ex-vice-président a été fragilisé par l’affaire de l’appel téléphonique du président Trump à son homologue ukrainien. Cette affaire dans laquelle est cité son fils Hunter Biden, avait nuit à la campagne de Joe Biden. Ces derniers jours, une autre affaire pourrait bien embarrasser le candidat Démocrate. En effet, une femme du nom de Tara Reade a déclaré avoir été agressée sexuellement en 1993 par Joe Biden, alors que ce dernier occupait la fonction de Sénateur.

Pelosi plaide pour Biden

Plutôt dans le mois d’avril, la porte-parole de Joe Biden avait formellement démenti ces accusations. Cependant, de nouveaux éléments ont été publiés tout récemment et ils ne sont pas en faveur de l’ancien vice-président. Des voix commencent à s’élever pour que Joe Biden soit entendu dans cette affaire. Nancy Pelosi, la présidente Démocrate de la Chambre des Représentants, qui vient de déclarer son soutien à Joe Biden en vue de la prochaine présidentielle s’est prononcée sur ce dossier d’agression sexuelle.

Pour Nancy Pelosi, Biden doit bénéficier de la présomption d’innocence et d’ajouter qu’il a toujours défendu la cause des femmes. “Joe Biden est une personne très intègre, qui se préoccupe beaucoup des Américains. Il est l’auteur de la loi contre les violences faites aux femmes adoptée en 1994. Il est l’incarnation de l’espoir et de l’optimisme et de l’authenticité pour ce pays. Une personne qui a de grandes valeurs” a livré Nancy Pelosi.