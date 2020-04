Le président américain Donald Trump a qualifié son rival aux prochaines élections présidentielles, Joe Biden d’ « incompétent ». Le locataire de la Maison Blanche a fait cette déclaration dans une interview accordée à un média britannique, hier mercredi 29 avril 2020. A en croire une enquête d’opinion réalisée par Reuters/Ipsos au cours de cette semaine, un pourcentage de 44% des électeurs américains affirme qu’ils soutiendront le vice-président de Barack Obama, pendant le scrutin qui se déroulera le 03 novembre 2020. Le numéro un américain a confié au média qu’il ne croit pas ces chiffres. « Je crois que la population de ce pays est intelligente. Et je ne crois pas qu’elle va nommer un homme qui est incompétent » a-t-il ajouté.

Le bilan de Joe Biden attaqué

Joe Biden a souvent été la cible des critiques venant de l’actuel locataire de la Maison Blanche. Celui-ci s’attaquait à son bilan en tant que vice-président et sénateur. Ainsi, pour Donald Trump, toutes les actions effectuées par Joe Biden sont lamentables, tout en indiquant que la politique étrangère de ce dernier était une catastrophe. Au cours de son intervention, le président américain n’a également pas manqué de faire remarquer que cela fait une trentaine d’années que Joe Biden brillait par incompétence. Notons que l’ancien collaborateur de Barack Obama a pu devenir le démocrate qui affrontera Donald Trump, en sortant victorieux de la primaire démocrate américaine.

Joe Biden a reçu le soutien d’Hilary Clinton

Il y a plus de deux mois que la course à l’investiture démocrate était lancée. Elle a été la révélation de l’ancien maire de la ville de South Bend, et inconnu du grand public Pete Buttigieg. Ce dernier avait jeté l’éponge au profit de Joe Biden. Idem pour les sénatrices démocrates Elizabeth Warren et Amy Klobuchar. Aussi Joe Biden a-t-il reçu le soutien de l’ancien président américain Barack Obama et récemment de l’ancienne secrétaire d’Etat américain, Hilary Clinton.