Le rappeur américain Kanye West a racheté la maison de son enfance, se trouvant au quartier de South Shore, situé dans la ville de Chicago, dans l’Etat de l’Illinois. L’information a été donnée par des médias locaux qui ont fait savoir que pour avoir cette maison, l’artiste a dû débourser une somme de 225 000 dollars. La modeste propriété avait été achetée par la mère du rappeur, Donda, dans les 80. Elle l’a par la suite revendue en 2004, au moment où son fils commençait à avoir ses premiers succès dans le milieu du rap, avec notamment son premier album studio, The College Drop. Par la suite, la maison de Kanye West a été rachetée par un de ses anciens collaborateurs, Rhymefest.

Kanye West accusé de ne pas payer le personnel

L’ancien propriétaire de la maison avait l’intention de transformer cette dernière en un « incubateur artistique ». Cependant, le financement de ce projet se trouvait en plein cœur d’une polémique. En effet, Rhymefest qui assurait également la gestion de l’organisation de bienfaisance Donda’s House, avait accusé l’époux de Kim Kardashian d’abandonner ses équipes et de ne pas les payer. Et comme l’a fait comprendre la star de téléréalité sur Twitter, au cours de cette même période le rappeur traversait des problèmes d’ordre financiers.

Sa fortune à 1,3 milliard de dollars

« Après plusieurs années de manque de performance de l’organisation et de problèmes financiers personnels, Kanye ne pouvait plus financer les salaires. Rhymefest a demandé à le reprendre et Kanye a accepté sans conditions financières » a laissé voir Kim Kardashian sur le réseau de l’oiseau bleu. Notons qu’après avoir racheté sa maison d’enfance, Kanye West n’a pas indiqué ce qu’il compte en faire. Pour mémoire, l’interprète de Power est entré dans le classement des rappeurs milliardaires, selon le magazine Forbes. Ce dernier a estimé sa fortune à 1,3 milliard de dollars.

L’artiste n’avait pas apprécié cette estimation, puisque selon lui elle en dessous de la réalité. « C’est 3,3 milliards de dollars puisque personne chez Forbes ne sait compter » avait-il envoyé par texto à un journaliste avant que l’article ne soit publié.