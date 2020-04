Attention, Jay-Z n’est plus l’unique rappeur milliardaire des États-Unis, il vient d’être rejoint par son ami et ex-poulain, le sulfureux Kanye West. L’annonce a été faite ce vendredi 24 Avril par le célèbre magazine économique, Forbes. La fortune de l’époux de Kim Kardashian est évalué à 1.3 milliards de dollars. West doit notamment sa fortune à ses investissements dans le domaine de la mode. Sa marque de chaussures élaborées sous le couvert d’Adidas est une véritable référence dans le monde de la mode et dans le paysage urbain. Ces chaussures s’arrachent à prix d’or partout dans le monde.

Kanye West a collaboré avec la firme Nike, l’un des plus grands concurrents d’Adidas, mais ce partenariat ne s’est pas révélé fructueux pour la superstar US. En signant avec Adidas, Yeezy a basculé dans une autre dimension, en 2015, le rappeur lancera sa première marque de chaussures en collaboration avec l’équipementier allemand. D’après les informations livrées par le magazine Forbes, la fortune de Kanye West est légèrement supérieure au milliard de dollars grâce notamment à sa marque de chaussures.

Son statut enfin validé

Il n’en demeure pas moins que le quadragénaire est l’une des vedettes américaines les plus bancables de l’industrie de la musique US. Ses ventes de disques sont impressionnantes, il possède par ailleurs de vastes propriétés dans de prestigieux domaines. Selon Forbes, Kanye West est une personnalité très dépensière qui n’hésite pas à faire exploser son compte bancaire. Il ressort que l’artiste possède un char d’assaut et se livre à toutes sortes d’extravagances. Kanye West revendiquait depuis plusieurs années, son statut de milliardaire mais le magazine Forbes estimait qu’il ne répondait pas aux critères. La donne a changé ce Vendredi 24 Avril.