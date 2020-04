Une photographie prise sur la planète rouge, montre une image ressemblant à un dragon. La photo a été prise à l’aide de la caméra HiRISE (Hight resolution imaging experiment), étant sur le satellite robotisé Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de l’agence spatiale américaine Nasa. Ce dernier a été lancé en 2005, par la National Aeronautics and Space Administration avec pour principal objectif d’observer la planète Mars à partir de son orbite. Le « dragon chinois légendaire » a été observé par les ingénieurs du Laboratoire lunaire de l’université d’Arizona, qui utilisent la caméra. Le dragon a été vu alors que le satellite était en orbite à 258 kilomètres au-dessus de la surface de la planète rouge.

Un dragon en bronze

L’image du dragon a été publiée sur le compte Twitter HiRise : Beautiful Mars (NASA). En suivant la partie la plus claire de la photo, on peut distinguer la silhouette de ce qui semble être un dragon en bronze, allongé sur le sol. Les narines, les yeux, la tête, les cornes et le corps se voient de manière explicite sur la photo. Selon les chercheurs utilisant la caméra HiRISE, le corps du dragon, ayant une couleur sablée est le fond du « Melas Chasma ». Celui-ci est un canyon de la planète Mars, qui coupe selon les chercheurs l’ancien lit d’un très grand lac. A en croire le blog de l’université de l’Arizona, « le long du fond de Melas Chasma se trouve un gisement inhabituel composé de blocs de couleur claire dans une matrice plus sombre ».

Des blocs de différentes tailles

Le blog continue en faisant savoir que la haute résolution de l’image de HiRISE, montre plusieurs couches de quelques mètres d’épaisseur, uniquement dans certains blocs clairs. Cependant, la taille de ceux-ci varie, même si la majorité d’entre eux « ont un diamètre compris entre 100 et 500 mètres ». Les scientifiques expliquent cette découverte par l’accumulation des blocs de pierre et l’érosion causée par les vents violents qui balayent la planète Mars.