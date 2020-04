Le chanteur français Matt Pokora vit aux USA, dans l’état de Los Angeles. Le pays frappé par la pandémie du coronavirus avait initié un confinement sur toute l’étendue de la confédération. C’est donc aux États-Unis que M. Pokora serait confiné, mais ses histoires Instagram suscitaient la controverse jusqu’en France ; notamment cette récente sortie de l’artiste sur sa belle-fille afro-américaine. Accusé de racisme, le chanteur avait dû apporter des éclaircissements.

« Que la paix soit avec vous »

Aux USA, Pokora vit avec sa compagne, l’actrice, chanteuse et danseuse américaine, Christina Milian, leur fils de 9 semaines à peine, Isaiah, et sa belle-fille Violet Madison Nash, issue d’un précédent mariage de l’actrice avec le rappeur américain Terius Youngdell Nash, plus connu sous le nom de ‘’The-Dream’’. Le président Trump avait initié pour lutter contre la propagation du virus, un confinement d’une quinzaine de jours et de nombreux concerts de l’artiste avaient été annulés. Du coup, Pokora pour passer le temps, s’était laissé aller sur Instagram à faire quelques blagues notamment sur sa belle Fille Violet avec qui d’ailleurs il disait avoir une relation privilégiée.

Dans une publication fait ce jeudi, qu’il avait depuis supprimé, le chanteur français s’était amusé à taguer une vidéo de Violet présentant sa nouvelle coiffure, une coupe de cheveux afro avec des tresses coupées en nœuds bantous. Sur la vidéo Pokora avait ajouté trois émojis: un cœur, un éclat de rire et un virus ! Pour de nombreux internautes, cela donnait l’impression qu’il comparait la coupe de cheveux de la fille de 10 ans au coronavirus. Une blague qui n’était pas passée.

Devant l’indignation que sa publication avait suscitée, l’artiste français avait dû produire une vidéo réponse dans laquelle il disait toute son affection pour sa belle-fille et précisait : « J’ai toujours fait en sorte qu’elle se sente forte et fière ». Selon Matt, l’allusion avait peut-être choqué certains, et il en était désolé mais cela ne faisait pas de lui un mauvais père. Et pour ceux qui le croyaient, il leur disait « Que la paix soit avec vous », une manière élégante et crue de leur dire de s’occuper un peu moins de sa vie privée.