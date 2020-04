Selon un communiqué rendu public par la présidence américaine, Melania Trump qui s’était effacée depuis quelques semaines a eu des échanges avec la compagne du premier ministre canadien. Au menu des échanges entre les deux femmes, figure en bonne place le Covid-19 dont a souffert Sophie Grégoire Trudeau. A en croire le communiqué, la première dame des Etats-Unis a profité de cet appel téléphonique pour souhaiter un bon rétablissement à l’épouse de M Trudeau.

Bon rétablissement à Mme Trudeau

Melania Trump «a exprimé ses vœux de bon rétablissement à Madame Grégoire Trudeau, après qu’elle a guéri du Covid-19 le mois dernier, et lui a réaffirmé sa profonde reconnaissance pour la coopération continue entre les États-Unis et le Canada pour répondre aux défis sans précédent liés à la pandémie» a notamment martelé le communiqué de la Maison Blanche.

Ce fut également une occasion pour l’épouse de Donald Trump d’évoquer lors de ces discussions, les relations qui existent entre les deux pays. Elles ont évoqué les «liens économiques forts» qui unissent les Etats-Unis au Canada. Elles martèlent que les restrictions actuelles liées au passage de la frontière, permettaient tout de même aux travailleurs essentiels de circuler.

Les relations entre les deux pays

«Elles ont aussi souligné l’immense effort multilatéral de rapatriement pour ramener chez eux les Américains et les Canadiens isolés sur des bateaux de croisière et ailleurs dans le monde, conclut le message officiel. Et elles se sont accordées sur le fait de rester en contact tant que les deux pays travaillent à combattre la pandémie», a poursuivi le communiqué. Rappelons que l’épouse du premier-ministre canadien n’a pas échappé au virus qui fait ravage depuis quelques mois sur la planète.

Sur sa page Facebook, elle a donné des nouvelles de sa santé et avait remercié tous ceux qui l’ont soutenu. «Je voulais vous donner des nouvelles : je me sens tellement mieux et j’ai reçu un bilan de santé positif de mon médecin et de Santé publique Ottawa. Du fond du cœur, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont envoyé leurs meilleurs vœux. J’envoie tout mon amour et mon courage aux personnes qui souffrent en ce moment.», avait-elle laissé lire sur le réseau social.