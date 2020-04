Décédé le 26 janvier dernier à l’âge de 41 ans dans un tragique accident d’hélicoptère, le célèbre basketteur de la NBA ligue (National Basketball Association) Kobe Bryant sera honoré le 29 août prochain. Il s’agit en effet d’une distinction qui est faite chaque année aux anciens joueurs, personnalités et coaches de la NBA au Hall of Fame. Cette intronisation, est une distinction qui honore les gloires et les plus grandes personnalités de l’histoire du basket-ball. Cette année, parmi les joueurs, dirigeants et coaches, au nombre de neuf, qui seront intronisés, figurent les célébrités Kevin Garnett, Tim Duncan et tout naturellement Kobe Bryant.

Dans le rang de ces joueurs qui seront intronisés cette année, Kevin Garnett âgé de 43 ans a remporté un titre NBA avec les Celtics de Boston. Tim Duncan lui, a remporté 5 titres NBA avec les Spurs de San Antonio, équipe dans laquelle il a passé toute sa carrière de 1997 à 2016. Le trio Garnett, Duncan et Bryant, ont tous marqué particulièrement la ligue NBA de 1990 à 2000. Vue ce nombre important de stars à la cérémonie de cette année, le président du Hall of Fame John Doleva, a affirmé que la « cuvée 2020 est indiscutablement l’une des plus historiques et talentueuses de tous les temps ».

La réaction de sa femme

La cérémonie de cette année aura une touche particulière à cause de l’absence de Kobe Bryant qui sera honoré à titre posthume. Les coaches Rudy Tomjanovich, Eddie Sutton, Kim Mulkey et Barbara Stevens ainsi que le dirigeant Patrick Baumann feront aussi leur entrée au Hall of Fame. Assise devant son écran de télévision au moment de l’annonce de l’évènement, l’épouse de Kobe a affirmé : « Nous aurions aimé qu’il soit avec nous pour célébrer cet événement. C’est l’apogée de sa carrière NBA. »