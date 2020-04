Connue mondialement, la chanteuse Pink a avoué sur ses réseaux sociaux, être atteinte du nouveau coronavirus. Deux semaines après sa révélation, la star a confirmé qu’elle était désormais guérie. Elle a toutefois profité de l’occasion pour adresser un tacle au gouvernement américain, qu’elle a directement accusé de mener une politique sanitaire vouée à l’échec.

Pays le plus touché au monde, les États-Unis se trouvent actuellement dans une terrible situation sanitaire. Problème, les mesures prises ne sont pas assez restrictives et les Américains eux, ne semblent pas réellement prendre conscience du danger et continuent, pour beaucoup, à vivre de manière tout à fait normale, habituelle. La chanteuse Pink elle, a eu la chance de se remettre de la maladie.

Pink, testée positive au covid-19

Testée positive il y a près de deux semaines, celle-ci a été testée négative il y a quelques jours. Mais à ses yeux, sa situation personnelle semble peu importer. Au contraire même puisqu’elle a décidé de s’en prendre au gouvernement Trump, qu’elle accuse de laxisme en ne rendant pas le dépistage au covid-19 plus accessible. Selon ses dires, la maladie est grave et le danger rode à tous les instants d’autant qu’il s’en prend à tout le monde, peu importe le sexe, la nationalité, la religion ou encore l’âge.

Le gouvernement américain, pointé du doigt

Invitant tout le monde à rester à domicile, la chanteuse a également tenu à faire un don d’un million de dollars au Temple University Hospital de Philadelphie et à la Fondation COVID-19 Crisis Fund de Los Angeles. Son initiative a pour but de venir en aide aux médecins et à toutes les personnes œuvrant en faveur de la population. Pour rappel, plus de 7.000 personnes sont décédées du nouveau coronavirus aux USA, pour près de 270.000 personnes infectées.