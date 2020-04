Le vendredi dernier, le président américain Donald Trump a livré un point de presse sur la gestion du Coronavirus . Ce point de presse est déjà entré dans les annales car le locataire de la maison blanche a fait une déclaration qui a fait le tour du monde. Les États-Unis sont actuellement de loin le pays qui est le plus impacté par la pandémie du coronavirus, plus de 50000 victimes ont été enregistrées à ce jour. Ces derniers jours on assiste à une légère diminution des chiffres, mais les autorités sanitaires sont toujours en état d’alerte maximale.

Le vendredi 24 Avril donc, face à la presse, le président américain a demandé à son équipe, si une injection de désinfectant pourrait être une solution contre le Coronavirus. Il faut dire que les propos du magnat de l’immobilier ont interloqué toute l’assistance. “Je vois que le désinfectant assomme le virus en une minute. Une minute. Et est-ce qu’il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l’intérieur ou presque comme un nettoyage” telle est l’intervention ahurissante de Donald Trump.

Trump a vraiment fait fort

Quelques jours plus tard, se rendant compte qu’il avait commis une bourde, le milliardaire Républicain a tenté de se rattraper en affirmant que sa déclaration n’était que du sarcasme. Cependant, il ressort que depuis le fameux point de presse du président américain, le Centre antipoison de New York a enregistré une hausse du nombre de personnes ayant ingéré des produits d’entretien ménager. Les médias locaux ont affirmé que le centre avait enregistré 30 cas sur une période de 18 heures après le point de presse de Donald Trump. Parmi les cas d’intoxications, on enregistre une exposition au Lysol, dix à la javel et onze à d’autres produits d’entretien ménager.