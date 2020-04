Shaquille O’neal n’est plus à présenter, le colosse légendaire des Los Angeles Lakers est considéré comme l’un des plus grands basketteurs de sa génération. Il est cité comme référence à côté de noms tels que Michael Jordan, Magic Johnson ou encore Lary Bird. Shaquille O’neal a marqué l’histoire de la NBA au début des années 2000 par sa stature (1m80, 325 kg) et surtout grâce à son talent. Avec les Los Angeles Lakers, Shaquille O’neal a formé un duo légendaire avec le regretté et immense champion, Kobe Bryant, ils ont ainsi remporté tous les deux, trois titres successifs de champion NBA.

Pour de nombreux analystes de la NBA, Shaquille O’Neal est sans doute l’athlète le plus dominant qu’a connu le basket US. Malgré son gabarit imposant, Shaq était un athlète très accompli qui travaillait énormément. Ce mercredi 15 Avril, l’ex joueur des Miami Heat a révélé à la chaîne ESPN les secrets de son succès au plus haut niveau.

Pour devenir un grand champion il faut travailler avec les grands champions

Le mythique joueur a indiqué que pendant de nombreuses années, il a pratiqué les arts martiaux mixtes (MMA) en plus du basketball. “J’ai toujours pratiqué le basket-ball. Ce n’était pas suffisant. Parce que quand je jouais au basket, c’était plus de la lutte” dira O’neal qui ajoutera que c’est grâce aux aptitudes acquises par la pratique du MMA qu’il a réussi à devenir triple champion NBA dans les années 2000.

Pour Shaquille O’neal, sur le plan athlétique, les combattants du MMA sont les meilleurs au monde. Shaq voulait devenir le meilleur dans son sport et mettre au pas la forte concurrence de l’époque. Pour ce faire, le colosse s’est entraîné régulièrement auprès des grands champions des arts martiaux mixtes afin d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour imposer sa loi en NBA.