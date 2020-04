Malgré le nombre élevé des cas de contamination au Coronavirus, et les appels incessants des organisations internationales et de certaines puissances à l’assouplissement des sanctions américaines contre l’Iran, Washington ne semble point être inquiété. En visite ce lundi à Damas, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et le président syrien Bachar al-Assad ont dénoncé les différentes sanctions de Washington à l’endroit de leurs pays en dépit de la pandémie du coronavirus.

Pour le Président syrien Bachar al-Assad, il n’est pas concevable que les USA puissent continuer à maintenir les sanctions économiques à l’endroit de certains pays comme la Syrie et l’Iran en dépit « des conditions humanitaires exceptionnelles, » d’après un communiqué de la présidence syrienne. « La crise du coronavirus a dévoilé les échecs des régimes occidentaux (…) et leur manque de morale », a ajouté Bachar al-Assad. Le ministre iranien des Affaires étrangères qui avait déjà réagi à la décision des USA de suspendre leur contribution au fonctionnement de l’OMS, en disant que cette décision ‘’tue des gens’’ a dénoncé de nouveau dans un communiqué, les « sanctions cruelles » des USA à l’encontre des pays qui luttent contre la pandémie.

”Renforcer la capacité des deux pays à faire face à l’épidémie”

Bien avant la rencontre avec le Président, le chef de la diplomatie iranienne avait déjà eu un tête-à-tête avec son homologue syrien Walid Mouallem. Dans un communiqué émanant du ministère syrien des Affaires étrangères, les deux hommes ont eu a montré l’importance d’une coordination continue dans le but de « renforcer la capacité des deux pays à faire face à l’épidémie » mais aussi en vue de « garantir les besoins nécessaires en matière de prévention, de diagnostic et de traitement, » a indiqué le communiqué.

Par ailleurs, le Président syrien a profité de la rencontre pour adresser « ses condoléances à l’Iran et au peuple iranien » pour les milliers de victimes du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, Téhéran a déjà enregistré officiellement 83.505 cas de contamination, dont 5.209 décès, alors que Damas de son côté a officiellement enregistré 39 cas, dont 3 décès.