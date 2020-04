Selon les autorités Russes et Syriennes, la situation humanitaire des réfugiés syriens, dans la zone de la base américaine d’Al-Tanf, est inquiétante. Par une déclaration conjointe, les états-majors interministériels de coordination russe et syrien ont averti les Etats-Unis d’un risque de propagation du coronavirus dans le camp d’Al-Rukban où l’on pourrait enregistrer d’énorme perte en vie humaine. Situé dans la zone de la base américaine d’Al-Tanf, le camp de réfugiés d’Al-Rukban accueille près de 40.000 personnes . Mais, les réfugiés seraient privés d’assistances médicales, de postes médicaux et des médicaments, selon Moscou et Damas. A l’instar de nombreux pays, la Syrie est aussi menacée par le nouveau coronavirus et plus de 20 personnes sont déjà contaminées dont deux décès enregistrés.

Une situation sanitaire préoccupante dans le camp d’Al-Rukban

La situation sanitaire des réfugiés syriens interpelle. En cas d’apparition du Covid-19 à Al-Rukban, le bilan serait lourd. ”D’anciens résidents du camp témoignent que des postes médicaux y sont fermés, que les médicaments et les médecins font défaut et qu’aucune assistance médicale n’est dispensée” a dénoncé Moscou et Damas . A Al-Rukban, vivent des milliers de personnes et la condition vulnérable de vie dans les camps de réfugiés est un secret de polichinelle. Ainsi, les autorités de Moscou et de Damas ont fait savoir leur crainte de voir un grand nombre de décès en cas de contamination au Covid-19.

«Dans l’hypothèse d’une épidémie, les gens n’ont pratiquement pas de chances de survivre” ont-elles indiqué. Les états-majors interministériels (Russe et Syrie), commis pour la tâche, ont fini par inviter les Etats-Unis à abandonner immédiatement la zone et laisser le contrôle aux autorités syriennes légitimes, en cas d’incapacité à venir en aide aux réfugiés syriens.“Si les États-Unis ne sont pas en mesure de livrer tout le nécessaire aux Syriens se trouvant dans la zone d’Al-Tanf, ils doivent l’abandonner sans délai et restituer le contrôle de la région aux autorités syriennes légitimes” ont-ils ajouté.Depuis le début de la pandémie du Coronavirus, plusieurs institutions humanitaires apportent leur soutien aux réfugiés qui sont vulnérables en ce temps de crise sanitaire.