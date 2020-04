Le milliardaire américain Bill Gates a récemment estimé qu’une application mobile de traçage numérique pour lutter contre le covid-19, a moins d’intérêt qu’un entretien avec un personnel de santé bien formé. Dans un long texte publié sur son blog personnel le jeudi 23 avril 2020, le fondateur de Microsoft s’est montré assez réservé sur la question. Selon lui, « cela aidera un peu », si la plupart des gens installe ces applications. Cependant, il a souligné que les applications ne prennent pas en compte une limitation de la diffusion du virus, puisque le coronavirus ne se transmet pas uniquement d’une personne à une autre. « Vous pouvez le laisser derrière vous sur une surface. Ce système ne prend pas en compte cette transmission » a-t-il ajouté.

Le traçage un concept sanitaire

Selon Bill Gates, le contact tracing en lui-même ne doit pas être considéré comme un processus qui implique la technologie. « Si vous pouvez faire la liste des gens qui ont été en contact avec des gens infectés et vous assurer qu’ils passent en priorité les tests de dépistage (comme le test PCR très efficace pour détecter des contaminations récentes), alors ces gens pourront s’isoler avant d’infecter d’autres personnes. C’est le moyen idéal pour endiguer la diffusion du virus » a-t-il laissé voir, tout en soulignant que le traçage des contacts constitue un concept sanitaire avant d’être une application. La question se pose cependant de savoir, comment faire le traçage sans application mobile ?

Un entretien avec les personnes testées positives

Pour cela, Bill Gates a estimé que la majorité des pays utiliseront la méthode allemande, qui consiste en un entretien avec les personnes dépistées positives. Cette approche utilise une base de données pour s’assurer que l’on prend en charge tous les contacts mentionnés. Le milliardaire reconnait que c’est une méthode qui demande l’intervention d’un nombre important de ressources humaines, que tous les systèmes de santé ne disposent pas.

Le médecin fait savoir ensuite à une autorité sanitaire qu’une personne est malade. Et c’est maintenant à elle de reconstituer avec le malade, ses contacts et ses déplacements. L’autorité doit par la suite identifier les contacts de toutes les personnes concernées afin de les prévenir et être sûr qu’elles s’isolent.