La crise du nouveau coronavirus aura eu un impact terrible sur l’économie et nous n’en sommes qu’au début de la crise. De quoi laisser craindre le pire dans les semaines, mois à venir. Les États-Unis semblent d’ailleurs être en première ligne. En effet, si le pays est le premier en terme de bilan humain, la crise économique qui s’apprête à déferler sur le pays risque d’être d’une rare intensité.

Plus de 25 millions de chômeurs en quelques semaines, un confinement déjà levé par certains États, des conseils tirés par les cheveux, le pays de l’oncle Sam s’apprête à vivre une période post-crise sanitaire relativement difficile. D’ailleurs, les premiers chiffres commencent à tomber. Selon les premières estimations, le premier trimestre de l’année 2020 signe un gros retour en arrière du PIB américain, après dix ans de forte croissance.

Une crise financière à l’ampleur terrible

Selon les experts, la chute, en ce début d’année, serait de 4.8%. Mais le pire resterait à venir, sachant que le second trimestre pourrait être bien plus difficile à gérer que le premier. L’ampleur prise par la pandémie reste encore incertaine et la situation ne semble pas être sur le point de s’améliorer. Avec plus d’un million de personnes touchées par le covid-19 et près de 60.000 décès, Washington présente le pire bilan au monde.

La suite s’annonce sombre

Cette chute du PIB elle, s’impose comme étant la plus importante baisse depuis le quatrième trimestre de l’année 2008, date à laquelle le monde était frappé par la crise financière. Le département du Commerce lui, ne semble toutefois pas très optimiste pour la suite, estimant que le second trimestre pourrait être bien pire que le premier, dont les chiffres ne seraient d’ailleurs, pas totalement quantifiables, tant la crise actuelle est inédite.