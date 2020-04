La pandémie du Coronavirus continue de causer des dommages importants à l’ensemble de l’humanité. Cette crise sanitaire, d’une ampleur exceptionnelle, touche la quasi-totalité des nations du monde et c’est tout un système qui est dépassé par la vitesse de propagation du Coronavirus. La pathologie est apparue en Chine avant de se répandre sur tous les continents, S’il est bien vrai que l’Italie est le pays qui a enregistre le plus de morts, les États-Unis représentent la nation qui compte le plus de cas de contaminations. Pour les experts de l’OMS, la nation la plus puissante du monde est devenue l’épicentre du Covid-19.

Aux USA, le Covid-19 a fait 5600 morts et on dénombre à l’heure actuelle 230 000 cas de contamination. La pandémie du Coronavirus est intervenue à un moment où les États-Unis vibraient au rythme du processus électoral qui doit aboutir à l’élection du représentant des démocrates puis du futur locataire de la maison blanche dans quelques mois. Les Démocrates étaient en pleine campagne pour désigner celui qui allait affronter Donald Trump.

Une trêve imposée par le Covid-19

Joe Biden, l’ancien vice-président de Barack Obama caracolait en tête dans les sondages et semblait avoir pris le dessus sur son challenger, le sénateur indépendant, Bernie Sanders. Mais depuis que le Covid-19 a frappé les États-Unis, les hostilités électorales ont été renvoyées au second plan. L’ensemble du paysage politique américain souhaite faire bloc pour contrer le Coronavirus. Ainsi, Joe Biden, le probable futur challenger de Donald Trump a indiqué qu’il est prêt à collaborer avec le magnat de l’immobilier pour stopper la propagation du coronavirus.

“J’ai toujours pensé que c’était un type bien (…)”

Ce mercredi, Donald Trump a pour sa part notifié qu’il serait prêt à s’entretenir avec Joe Biden sur la crise sanitaire qui paralyse les USA. Au cours d’une récente conférence de presse, le milliardaire républicain s’est exprimé en ces termes: “J’ai toujours pensé que c’était un type bien. je ne le connais pas très bien, franchement, mais je pense que c’est probablement un type bien. S’il voulait appeler, je prendrais bien sûr son appel, d’accord? Vous pouvez lui dire” a déclaré le président américain au sujet de Biden. De son côté, l’ex vice président s’est dit heureux de constater que Trump est prêt à collaborer avec lui. “Mon équipe travaille avec son équipe pour organiser un tel appel. Et je ne le fais pas pour le critiquer, je le fais pour dire voilà ce que je pense que vous devriez faire” a déclaré Biden.