La pandémie du Coronavirus a mis le monde dans tous ses états. Cela fait plusieurs semaines maintenant que la pathologie fait des ravages aux quatre coins du monde. Les zones les plus touchées par le Coronavirus sont l’Europe et l’Amérique du Nord. L’Amérique latine commence de plus en plus à inquiéter avec des cas de contamination qui ne font qu’augmenter. L’Équateur est frappé de plein fouet par la pandémie du Covid-19, cette crise sanitaire a mis à nu le système sanitaire du pays qui était déjà beaucoup affaibli avant l’apparition du virus.

Un fait complètement irréaliste s’est déroulé dans un hôpital équatorien, en effet, Alba Maruri, une vieille femme de 74 ans fut retrouvée vivante alors que toute sa famille pensait qu’elle était décédée après avoir contracté le Covid-19. Une erreur malencontreuse au niveau de l’hôpital a conduit à cette situation ubuesque. La famille d’Alba Maruri quant à elle, pensait avoir procédé aux obsèques de cette dernière en incinérant son corps. L’erreur dans les patientes a été faite au niveau de L’hôpital Abel Gilbert Ponton Hôpital où la septuagénaire était traitée.

Le 27 mars dernier, Alba Maruri fut hospitalisée après avoir présenté des complications respiratoires, quelques heures plus tard, la structure sanitaire a annoncé à la famille, qu’Alba était décédée. Cependant, le vendredi 24 Avril, il y a eu un revirement spectaculaire quand la famille de la vieille femme fut informée qu’Alba Maruri était toujours vivante