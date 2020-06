Entre la Chine et les États-Unis, la situation est toujours aussi instable. En effet, depuis la crise du nouveau coronavirus, Washington ne cesse de pointer du doigt Pékin, estimant que la Chine serait responsable du marasme sanitaire et économique actuellement traversé par le monde. Outre les milliers de morts et des semaines de confinement, la Chine elle, a confirmé que l’accord commercial signé avec Washington en janvier dernier, pourrait ne pas être respecté.

Le bras de fer commercial continu. Alors que Washington et Pékin se sont longuement fait la guerre des prix, des importations et des exportations, un accord commercial signé en janvier est venu mettre fin à cette situation délicate. Cet accord s’est traduit par une imposition mutuelle de droits de douane sur des milliards de dollars de biens échangés. En outre, la Chine s’est engagée à acheter pour près de 200 milliards de dollars de produits originaires des États-Unis, d’ici à 2022.

Pékin pourrait ne pas respecter l’accord commercial

Dans l’idée, Trump souhaitait que le déséquilibre commercial soit rapidement rétabli. Or, la crise sanitaire est venue contrecarrer ses plans. Aujourd’hui, Pékin a confirmé que ses engagements pourraient ne pas être tenus. Une information dévoilée par Zhu Guangyao, conseiller du gouvernement. Toutefois, ce dernier a appelé à l’unité, estimant qu’en ces temps compliqués, l’heure était à la collaboration.

Trump ne veut rien entendre

Une main tendue alors que Pékin et Washington semblent ne plus communiquer du tout. La Maison-Blanche ne cesse d’accuser la Chine d’avoir laissé le virus s’échapper tandis que Pékin affirme que la maladie aurait été importée sur le sol chinois, par des militaires américains. Pas de quoi déboulonner Trump qui s’est déjà prononcé en défaveur d’une renégociation de l’accord préliminaire. Pire encore, ce dernier a confirmé qu’il pourrait imposer de nouvelles taxes à l’encontre de Pékin si la Chine venait à ne pas respecter l’accord conclu.