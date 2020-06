Le couple Fillon a été déclaré coupable par la justice française. La décision a été donnée par le tribunal correctionnel de Paris, ce lundi 29 juin 2020, en début d’après-midi. Cette décision de la justice intervient après que le tribunal ait tacitement rejeté les demandes de réouvertures des débats présentés par la défense, en vue d’éclaircir d’éventuelles « pressions » durant l’enquête. L’ancien Premier ministre a écopé de cinq années de prison, dont deux ferme. Cette sentence est assortie d’une amende de 375 000 euros d’amende, ainsi qu’une peine d’inéligibilité de dix ans.

20 000 euros d’amende

Penelope Fillon a, quant à elle, été condamnée à 3 années d’emprisonnement avec sursis, 375 000 euros d’amende et deux années d’inéligibilité. L’ex-suppléant de François Fillon dans la Sarthe, Marc Joulaud, qui avait également employé de manière frauduleuse Penelope Fillon en tant qu’assistante parlementaire, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Cette condamnation est assortie de cinq ans d’inéligibilité et de 20 000 euros d’amende. Les trois condamnés ont par ailleurs été condamnés à rembourser plus d’un million d’euros à l’Assemblée nationale pour ces « détournements de fonds publics ».

« Manquement non seulement à son devoir de probité »

A en croire le tribunal, les contrats d’assistante parlementaire de Penelope Fillon, auprès de son époux, et de Marc Joulaud entre 1998 et 2013, n’avaient « aucune consistance ». Il a également estimé que ces contrats ne satisfaisaient à « aucun besoin ». La présidente Nathalie Gavarino a souligné que François Fillon n’a « pas procédé à une remise en question », tout en qualifiant l’attitude de l’ancien chef du gouvernement de « manquement non seulement à son devoir de probité mais aussi à celui d’exemplarité » en tant que député. Les avocats des époux Fillon, ont déjà indiqué qu’ils faisaient appel à cette condamnation. L’avocat de François Fillon, Antoine Lévy, a confié à la presse que « cette décision, qui n’est pas juste, va être frappée d’appel, (…), il y aura un nouveau procès ».