Le Bénin a depuis quelques mois opté pour une politique de dépistage de sa population au Covid-19. C’est d’ailleurs ce qui explique en partie la hausse de la courbe de contamination dans le pays. Pour soutenir Porto-Novo dans cette initiative, l’International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) à travers le programme Arab Africa Trade Bridges (AATB) a accordé un financement d’urgence au gouvernement afin qu’il mette en place les laboratoires Covid-19.

Ce financement dont on ignore encore le montant a été débloqué parce que l’initiative du gouvernement de faire des tests Covid-19 épousait la réponse de l’AATB au plan de crise Covid-19. Un plan concocté par le comité exécutif de l’Arab Africa Trade Bridges dans lequel on retrouve l’International Islamic Trade Finances Corporation, la Banque islamique de développement (BIsD), la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la Banque arabe de développement économique en Afrique (BADEA) et la Société islamique pour l’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (ICIEC).

La situation sanitaire est préoccupante

L’objectif du comité à travers ce programme est de permettre aux pays africains et arabes d’apporter une réponse plus efficace à cette terrible pandémie et renforcer la résilience de leur système de santé. Au Bénin, la situation sanitaire est vraiment préoccupante.

Pour la première fois depuis la déclaration de la pandémie sur son sol, le pays a passé la barre des 1000 cas confirmés. Il y a très exactement 1017 personnes atteintes de la Covid-19 à la date du 24 juin 2020. 715 personnes sont sous traitement, 288 personnes guéries et 14 décès