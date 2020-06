Le successeur de Léhady Soglo à la tête de la municipalité de Cotonou ne sera pas connu ce jour. Prévu pour ce lundi 1er juin 2020, l’élection du nouveau maire de la ville de Cotonou doit encore attendre. Programmée pour se tenir le 28 mai 2020, elle a été reportée pour ce lundi 1er juin 2020. Mais, selon les informations recueillies, cette élection vient à nouveau d’être reportée.

La nouvelle date de l’élection n’est pas encore connue. Elle va être rendue publique dans la semaine. Pour les raisons qui sous-tendent ce nouveau report, rien d’officiel. Mais, il se susurre que c’est le désaccord entre les conseillers de l’Union progressiste (UP) qui est la source de ce report. A l’issue des élections communales et municipales du dimanche 17 mai dernier, le parti UP a obtenu la majorité absolue des sièges (30 sur 49) à Cotonou. Selon le code électoral, c’est de la liste ayant recueilli la majorité des sièges dans une commune que proviennent le maire et ses adjoints. Et donc, c’est l’UP qui doit désigner le maire de la commune de Cotonou, ses trois adjoints et les chefs des 13 arrondissements que compte la ville. Mais voilà ! Au lendemain des élections, les ambitions des uns et des autres ont pris le dessus sur la cohésion du groupe. Et des candidats sont annoncés au poste de maire de la ville.

Trois prétendants pour le poste de maire

L’ex-maire de la commune de Bohicon et président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), Luc Atrokpo débarqué à Cotonou pour prendre la tête de la municipalité a vu se dresser devant lui deux candidatures. La première est celle de Isidore Gnonlonfoun, maire par intérim sortant qui a pris le relais après l’exil du maire élu Léhady Soglo. La deuxième est celle de Gatien Adjagboni, un nouveau venu dans l’arène politique à l’occasion des dernières élections législatives de 2019.

Selon les tractations, il ressort que la candidature de Luc Atrokpo ne fait pas l’unanimité au sein des conseillers qui ont pourtant, selon les indiscrétions, ont été soutenu financièrement par l’ex- locataire de l’hôtel de ville de Bohicon lors des élections. Pour l’heure, les conseillers de la liste majoritaire ne sont pas parvenus à s’aligner derrière un candidat. Pour rappel, depuis le 28 mai dernier, les préfets des différents départements procèdent à l’installation des maires dans un contexte inattendu. A la date du 31 mai 2020, 26 conseils communaux ont été installés et 17 ont été reportés pour diverses raisons.