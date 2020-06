Le nouveau locataire de l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi est désormais connu. Élu dans l’arrondissement de Godomey (le plus grand arrondissement de la commune) sur la liste de l’Union progressiste (UP), Angelo Ahouandjinou a été désigné maire de la commune d’Abomey-Calavi, 4è mandature. En compétition avec le maire sortant Georges Bada qui voulait rempiler et l’ancien maire de la commune, Patrice Houssouguèdè, il a pu recueillir la confiance des responsables du parti Union progressiste.

Il va diriger la commune pendant les six prochaines années. Angelo Ahouandjinou devra, avec son équipe, travailler pour faire de cette commune, l’une des communes les plus attrayantes du Bénin. Les défis de cette ville, cité dortoir de Cotonou sont nombreux et il va falloir beaucoup d’initiatives et de moyens pour son développement. Il a comme adjoints deux femmes.

Thérèse Françoise Kora et Christelle Dan sont respectivement première et deuxième adjointes au maire. L’ancien maire de la commune Liamidi de Dravo (19 février 2003 au 09 septembre 2008) se contente du poste de chef d’arrondissement de Ouèdo. Le conseiller Hounguè Appolinaire conserve son poste de chef de l’arrondissement d’Akassato. Dès la semaine prochaine, Georges Bada va passer officiellement service à son successeur Angelo Ahouandjinou.

Nomenclature des membres de l’Exécutif Communal et des Chefs des 9 Arrondissements de la Commune d’Abomey-Calavi, 4ème Mandature

Maire: Ahouandjinou Angelo

1er Adjoint au Maire : Mme Kora Françoise Thérèse

2ème Adjoint au Maire: DAN Christelle

CA Godomey : Kpobli Léon

CA Calavi: Hounsou Bernard

CA Akassato : Hounguè Appolinaire

CA Togba: Gbégnon Pierre

CA Hévié: Patrice Hounyéva

CA Golo-Djigbé :Sètondji Boko

CA Kpanroun : Étienne Kpossou

CA Ouèdo: Liamidi de Dravo