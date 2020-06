Lors de sa rencontre du mercredi 3 juin dernier avec les représentants des neuf partis politiques ayant entamé le processus électoral qui à conduire aux élections communales du 17 mai 2020 au Bénin, le président de la République Patrice Talon a fait des promesses. Entre autres promesses, le chef de l’Etat a rassuré que dans l’exercice de leurs fonctions, les maires et les adjoints aux maires ne vont pas être considérés comme des opposants.

Il fait savoir que «qu’ils soient Blocs Républicains, entièrement, c’est-à-dire dans leur majorité, qu’ils soient FCBE ou Progressiste ou bien qu’ils soient FCBE, ou qu’ils soient d’une coalition locale entre les partis politiques, une chose est claire, les maires et leurs adjoints, dans leurs fonctions ne sont pas en opposition avec le gouvernement, encore moins avec moi ». A croire le chef de l’Etat, il ne va considérer aucun maire comme un opposant dans sa fonction. Mieux, Talon souhaite les maires et leurs adjoints viennent avec des idées différentes, qu’ils proviennent d’un parti politique de l’opposition ou qu’ils respectent les lignes de leur partis politique. Car, Il veut bien se «nourrir des critiques et des idées nouvelles venant d’ailleurs ». Toutefois, ces idées doivent «nous permettre, les uns et les autres, dans les actions complémentaires de satisfaire les besoins de nos concitoyens ».

Pas d’alliance avec l’opposition

Pour Patrice Talon, ils sont appelés, lui dans son rôle et les maires et leurs adjoints dans les leurs «à travailler pour une même cause ». C’est pourquoi, «dans l’exercice de nos fonctions, nous sommes complémentaires ». Il estime que «si nous parvenons à clarifier les choses ainsi, nous aurons le mérite de comprendre l’esprit de la démocratie, de notre constitution, de nos lois, tout en travaillant pour l’intérêt général ». Par ailleurs, le président Talon a profité de la séance pour donner son point de vue sur une probable alliance entre les deux partis politiques de la mouvance présidentielle (Union Progressiste et Bloc Républicain) avec la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

«J’ai dit aux partis politiques concernés que je ne suis pas favorable à des alliances entre les partis de l’alliance gouvernementale avec les FCBE », a confié le chef de l’Etat. Car, «je verrai d’un mauvais œil que l’UP s’associe aux FCBE dans une localité ou bien que le BR s’associe aux FCBE dans une localité ». Il vient ainsi briser les derniers espoirs de FCBE de se mettre en alliance pour prendre la tête de quelques autres mairies où elle n’a pas la majorité absolue.