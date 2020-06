Après le vote par les députés et le contrôle de conformité avec la constitution par la Cour constitutionnelle, le chef de l’Etat, Patrice Talon, vient de promulguer la loi interprétative et complétant le Code électoral. L’annonce de la promulgation de cette loi a été faite par le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orounla ce vendredi 05 juin 2020 à travers une sortie médiatique.Le ministre a d’abord salué le sens patriotique du peuple qui est sorti le dimanche 17 mai pour accomplir son devoir civique dans la paix et le respect des mesures officielles dans le cadre de la prévention du Covid-19.

Il a ensuite rappelé la situation de blocage de l’élection des maires et des adjoints au maire observé au niveau de certaines communes. Il a expliqué que cette situation de bocage a vite trouvé solution grâce au sens de responsabilité du parlement qui a débloqué la situation par la relecture du code électoral. Pour rappel, au lendemain des élections communales et municipales du 17 mai dernier, la mise en application, pour l’élection des maires et des adjoints au maire, du code électoral voté en novembre dernier a rencontré des blocages.

De sortes qu’au niveau de certaines communes, la désignation des maires et de leurs adjoints ne s’est pas fait. Ce blocage est du fondamentalement à l’indiscipline observée au niveau des conseillers dans les communes où un parti a pu obtenir la majorité absolue. Les conseillers ne parviennent pas à s’aligner derrière une seule candidature. C’est pourquoi, les députés le mardi dernier ont voté une loi interprétative et complétant le code électoral. La Cour constitutionnelle a déclaré, hier jeudi 4 juin, conforme à la constitution, cette loi.