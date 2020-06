Au Bénin, des militaires ont été victimes d’un grave accident de circulation le samedi 27 juin dernier, à Donwari, un village de la commune de Banikoara. Ces hommes en uniformes étaient à bord d’un pick-up de patrouille du camp militaire du 7ème bataillon inter-armée de Kandi. Ils étaient en mission de supervision dans une aire protégée du nord Bénin dénommée parc national « W ».

L’accident a eu lieu sur l’axe Kandi – Banikoara au niveau du village en question. Selon l’Agence Bénin Presse qui a donné l’information, c’est l’éclatement d’un pneu du pick-up qui aurait causé l’accident. Elle fait par ailleurs savoir qu’il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais on déplore cependant des blessés graves parmi les militaires. Ces derniers sont en soins intensifs dans un hôpital. Ce n’est pas la première fois que les militaires béninois sont victimes d’accidents de la route.

Le douloureux souvenir de Gobé

Le dimanche 8 septembre 2019, une des roues avant d’un cargo militaire avait éclaté occasionnant un terrible drame routier à Gobé dans la commune de Savè. Trois militaires y ont laissé leur peau. 5 de leurs collègues blessés, ont été transportés à l’hôpital. Le Président béninois Patrice Talon avait à l’époque salué la mémoire de « braves soldats tombés dans l’exercice de leurs fonctions au service de notre patrie ».

Il avait aussi exprimé ses « pensées affectives à l’Armée béninoise et à la patrie endeuillée ». Si les causes de l’accident de samedi sont confirmées par l’armée, on peut dire qu’il y a un point commun avec le drame de 2019. C’est à dire l’éclatement de pneus. On serait donc en droit de se demander si les véhicules de l’Armée béninoise bénéficient d’une bonne maintenance.