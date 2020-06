Une sortie qui ne manquera pas de faire jaser. En effet, en Californie, les membres du parti démocrate, envisagent de renommer l’aéroport John Wayne, d’Orange County. Une manière, selon eux, de répondre aux besoins et demandes des manifestants Black Lives Matter, qui réclament plus de justice et d’égalité sociale.

Dans les faits, l’acteur iconique était connu pour ses idées ultra-conservatrices. Selon John Wayne, les blancs étaient supérieurs aux personnes de couleur. Il ajoutait fréquemment que les noirs eux, avaient besoin de plus d’éducation. En 1971, pour PlayBoy, l’acteur de western affirmait enfin, croise à la suprématie blanche, ajoutant qu’i ne se sentait pas coupable des actes racistes et esclavagistes commis 50 ou 100 ans avant lui.

L’aéroport John Wayne, bientôt rebaptisé ?

Résultat, dans une période au cours de laquelle les citoyens du monde entier réclament des comptes à l’histoire, les élus démocrates envisagent de renommer cet aéroport, situé à 65km de la ville de Los Angeles, Orange County Airport. Pour le moment, l’idée n’en est pas encore au stade de projet, toutefois, les démocrates étant majoritaires en Californie, pourrait bien vite passer à la vitesse supérieure.