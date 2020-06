Le Bénin enregistre ces derniers jours un nombre plus important de contaminations au coronavirus et de morts dûs aux infections. On parle déjà de neuf morts avec 483 cas confirmés. Et devant le personnel de la mairie de Djougou ce lundi 15 juin 2020, le nouveau maire de la ville Malick Gomina a donné l’alerte. Selon lui, «c’est maintenant que la pandémie est présente dans notre pays ». Il donne comme exemple la mort hier dimanche 14 juin 2020 du député et ancien maire de Kandi Démolé Moko.

Il précise que le député est mort de la COVID-19 et «sa famille n’a même pas eu accès à son corps ». Selon lui, la famille a identifié le corps de loin avant qu’il ne soit remis pour être enterré. Mieux, il attire l’attention de tout le monde sur le fait que le Bénin est déjà en incapacité d’accueillir des malades. «Je peux vous dire que le centre de traitement des malades de COVID-19 à Allada est saturé actuellement en termes de personnes qui sont là-bas et qui ont besoin de réanimation », a déclaré le nouveau maire de Djougou. Selon le maire Gomina, «ils ne peuvent même pas en recevoir ces jours-ci ». Donc, «c’est maintenant que la maladie veut attendre sa vitesse de croisière ». C’est pourquoi il a indiqué : «les gestes barrières et autres que nous avons abandonnés, je vous en prie reprenons-les parce qu’il faut vivre d’abord pour pouvoir travailler ». Et il faut donner l’exemple à tout le monde. C’est indispensable pour nous, c’est indispensable pour nos populations.

Accentuer le respect des gestes barrières

Donc il a demandé au personnel de la maire de passer le message au niveau des populations. C’est pour cela qu’il compte voir avec les autorités sanitaires, dans quelle mesure relancer la prévention puis la répression. Il insiste sur le fait que le mal existe et commence par tuer et va continuer par tuer. Et «ne vont y échapper que ceux qui vont respecter les gestes barrières ». Malick Gomina fait remarquer que le mal est que «si vous vous respectez et vous acceptez que quelqu’un ne respecte pas à côté de vous, vous courez le même risque ». Alors, «ne soyez pas tolérant envers ceux qui ne respecteront pas ».