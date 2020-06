Le ministre d’Etat et secrétaire général de la présidence du Bénin, Pascal Irénée Koupaki, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin et le ministre de l’intérieur Sacca Lafia ont tenu une rencontre avec les responsables religieux. C’est une réunion de suivi de la mise en œuvre des mesures officielles liées au COVID-19 dans les lieux de cultes. Et à l’occasion de cette séance de travail avec le comité de suivi de la crise sanitaire et les responsables religieux, le ministre de la santé a fait un point de la situation sanitaire liée à la COVID-19 au Bénin dans la matinée de ce jeudi 18 juin 2020.

Selon Benjamin Hounkpatin, le département du Littoral, est celui dans lequel, l’on enregistre plus de personnes infectées. Ensuite, on a les départements de l’Atlantique et de l’Ouémé. «… Ces cas que nous avons sont localisés essentiellement au niveau de l’aire de l’ancien cordon sanitaire. C’est-à-dire le département du Littoral qui a pratiquement la moitié, les départements de l’Ouémé et de l’Atlantique. Ces trois départements regroupent plus de 75 % des cas que nous avons présentement dans le pays », a informé le ministre de la santé publique.

Un coin de voile a aussi été levé sur les cas de décès de ces derniers jours. Benjamin Hounkpatin a renseigné que les décès enregistrés ces derniers jours sont dus au fait que les patients atteints du coronavirus ont présenté soit des antécédents avec d’autres maladies, soit ils sont âgés. «Les cas graves et les décès que nous enregistrons, sont en rapport avec la présence de maladies préexistantes ou de cas de sujets âgés », a indiqué le ministre.

Désormais 11 décès enregistrés

Il explique que «lorsque le COVID-19 survient chez des sujets qui ont déjà des antécédents comme la drépanocytose, l’hypertension artérielle et surtout actuellement le diabète, le pronostic de la maladie est sombre ». Pour preuve, «les 06 derniers cas de décès que nous avons enregistrés sont en rapport avec des sujets qui ont des antécédents de diabète et d’hypertension artérielle ». Pour rappel, à la date du 17 juin 2020, le tableau sanitaire lié à l’infection à la COVID-19 au Bénin indique 597 cas confirmés.

Soit 25 cas de plus que la veille. 348 personnes sont sous traitement, 238 personnes sont guéries et 11 personnes sont décédées. C’est pourquoi, le gouvernement invite les populations au respect strict des mesures barrières que sont le lavage des mains, le port obligatoire de masques, l’utilisation de gel hydroalcoolique et le respect de la distanciation sociale.