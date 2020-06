La recherche sur le covid-19 continue d’avancer. En effet, alors que la maladie présentait son lot de secrets, sa soudaine arrivée a poussé les autorités à rapidement prendre les choses en main. Les chercheurs et scientifiques eux, ont apporté leur pierre à l’édifice, en faisant tout ce qui était en leur pouvoir, afin de percer les secrets de la maladie.

Des chercheurs américains eux, pensent d’ailleurs avoir découvert le point faible du virus. En effet, selon eux, le talon d’Achille de la maladie pourrait bien se trouver au niveau de la protéine de spicule, utilisée par le virus, afin de directement s’attacher aux cellules humaines, en vue de les infecter.

Des chercheurs américains avancent sur le covid-19

Selon le média Nature, revue scientifique, ce sont des chercheurs du Centre de recherche en cancérologie Hutchinson, basé à Seattle, qui ont réussi à avancer sur le sujet. Ces derniers ont recréé près de 3.800 variations de la protéine, à chaque fois en modifiant un amino-acide. Les tests ensuite menés ont permis de découvrir, que certaines des variantes recréées se liaient alors aux cellules humaines, tout aussi efficacement que la protéine de spicule.

Un vaccin, à l’ordre du jour ?

De plus amples tests ont également permis de découvrir que les amino-acides, s’ils étaient alors modifiés, permettaient ensuite d’interférer entre la protéine de spicule et la cellule humaine, agissant comme une sorte de bouclier. Cette découverte pourrait permettre de cibler l’acide le plus efficace dans ce rôle d’interférence, et, à terme, mener au développement d’une molécule susceptible de neutraliser le virus.