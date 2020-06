En Chine, alors que la crise du covid-19 semblait avoir été maîtrisée, la ville de Pékin est en alerte. En effet, le 16 juin dernier, un porte-parole de la mairie a confirmé que depuis la semaine dernière, il était à noter, un regain soudain du nombre de cas confirmés. Plus du centaine de personnes ont été touchées depuis le début de semaine dernière.

En cinq jours, ce sont ainsi 106 personnes touchées qui ont été officialisées. De quoi mettre les autorités sur le qui-vive, elles qui sont désormais engagées dans une véritable course contre la montre. Face au risque de résurgence du virus, la ville a d’ailleurs confirmé qu’elle allait augmenter ses capacités de dépistage et que 90.000 personnes allaient être rapidement testées, chaque jour.

Pékin, en eaux troubles

Également, la ville a pris la décision de fermer cinq grands marchés à travers la ville, dont celui de Xinfaldi, l’un des plus gros d’Asie, où le virus a été repéré il y a quelques jours. En outre, une trentaine de zones résidentielles au sein de la ville ont été passées en quatorzaine. De même, événements sportifs et culturels ont tous été interdits et annulés afin de contenir les risques de propagation de la maladie.

Une seconde vague de covid-19 ?

Selon les autorités du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), la souche du virus covid-19 découverte à Xinfaldi était une souche européenne. Il y a fort à parier que les cas soient ainsi liés à une importation. Reste à déterminer si les produits sont concernés ou si les personnes le sont. Dans tous les cas, l’OMS et les autorités de Pékin ont confirmé suivre de très près l’évolution de la situation, elles qui craignent une seconde vague.